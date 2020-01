A gerente de negócios da Natura de Porto Velho, Elsilene Rodrigues de Ramos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira 10, para convidar as consultoras da categoria semente e bronze, a fazer parte do evento que será realizado neste sábado 11, as 15h no Hotel Portinari em Vilhena.

De acordo com a gerente, o encontro tem o objetivo de apresentar as revendedoras iniciantes o plano de crescimento da empresa e de carreira, além de demonstrar exemplos de mulheres que atingiram altos cargos dentro na Natura.

O evento acontece pela primeira vez em Vilhena e deverá contar com cerca de 150 revendedoras.