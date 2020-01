Os novos integrantes da instituição no Município assumiram a função na sexta-feira, 10, e neste início de semana votaram entre si para definir quem será o coordenador do grupo.

Dos cinco integrantes, dois se habilitaram a disputa, que foi vencida por diferença mínima.

O Conselho Tutelar de Chupinguaia é formado por Maria Oliveira da Silva, José Malto Alves da Cruz, Linivaldo Nunes Barros, Camila de Andrade Lima e Cícero Araújo Moraes. A posse aconteceu em solenidade formal, com entrega de certificados.

A escolha do presidente foi feita nesta terça-feira 14, ocasião em que concorreram José Malto e Camila de Andrade, com o primeiro vencendo por três votos a dois. Apesar da disputa, os conselheiros tutelares de Chupinguaia afirmar que o grupo está unido e coeso, disposto a fazer tudo para garantir o cumprimento pleno dos preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente.