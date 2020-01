O Extra de Rondônia recebeu na manhã desta terça-feira, 14, reclamação de uma mãe, onde relata a falta de organização e de uma fila preferencial na escola municipal Ivete Brustolini, em Vilhena.

De acordo com Laudiceia Lima dos Santos, que entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, disse que chegou a escola às 07h00 da manhã desta terça, para conseguir uma vaga para sua filha na 3ª serie. Porém, ressaltou que estava com uma criança de três meses no colo, e por lei a escola deveria realizar uma fila preferencial e outra normal, mas a instituição não disponibilizou esta fila.

Segundo Laudiceia, além dela, mais três mães que estão gestantes ficaram na fila normal para conseguir vaga para seus filhos. “Conversei com a diretora da escola e ela disse que por ordens da secretária de educação, as filas seriam únicas. A mãe ainda enfatiza que ligou para Semed, mas ninguém atendeu”.

De acordo com Laudieia, a escola Abílio Juliano Nicolielo, o atendimento estava com duas filas, sendo: uma preferencial e outra normal. “Pois, isso é uma falta de respeito, uma gestante não pode ficar horas em uma fila, muito menos uma mãe com criança no colo”, frisou a mãe.

O OUTRO LADO

Silmara de Farias, explicou que tomou providências a respeito do assunto assim que a reportagem entrou em contato com ela. Segundo a diretora, providenciou duas filas, sendo: uma preferencial e outra normal, porém, os atendimentos foram feitos por ordem de chegada em cada fila. Com isso, amenizou a situação para idosos, gestantes, mães com crianças de colo entre outros, pontuou a diretora.