Na manhã da terça-feira, 14, o Comandante do 3º BPM, Major Diego Batista Carvalho deu início à aula inaugural do curso de capacitação aos aprovados no Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos da região do Cone Sul, no auditório da Unisp de Vilhena.

Participaram da solenidade o Comandante Regional de Policiamento III, Coronel Paulo André Santos de Souza, o Comandante do 3º GB, Capitão José Joaquim da Silva, bem como todos os instrutores.

O curso será ministrado por policiais militares do 3º BPM e bombeiros militares do 3º GB e é uma das etapas destinadas aos candidatos que obtiveram aprovação nas 4 fases do processo de seleção que alcançaram classificação dentro do limite estabelecido para o número de vagas previsto em edital.

Instrução teórica

Durante as instruções teóricas serão ofertadas mais de 20 disciplinas, às quais vão preparar os jovens voluntários ao ambiente militar. Ao todo serão cinco semanas de curso e duas semanas de estágio supervisionado.

Entre as matérias estão Postos e Graduações, Legislação Específica, Sistema Eletrônico de Informação, Valorização Profissional e Saúde do Trabalhador; Recepção, Protocolo e Atendimento, Direito Administrativo, Defesa Civil, entre outros.

As vagas são destinadas aos quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nos municípios de Vilhena, Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras. Durante a aula inaugural oito aprovados apresentaram-se.

Estágio

Entre os dias 17 a 28 de fevereiro, os jovens vão estagiar em variados setores a fim de que conheçam e estejam aptos a exercerem diversas funções. Entre elas vão aprender procedimentos administrativos, recepção ao público, serviço de telefonista, videomonitoramento, sistema eletrônico de informações, entre outras atividades.

O Programa Voluntário

O Programa de Prestação Voluntária de Serviços Administrativos é de natureza profissionalizante e tem por finalidade a execução de atividades internas, na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.

O objetivo é proporcionar aos jovens o exercício da cidadania, o aperfeiçoamento, a experiência profissional e o auxílio financeiro. A jornada semanal de trabalho será de 30 horas e receberão um auxílio mensal no valor bruto de R$1000 no primeiro ano e caso haja renovação de contrato de ambas as partes o valor indenizatório no segundo ano será de R$ 1.200,00.