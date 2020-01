Na manhã desta sexta-feira 17, a Central de Atendimento da Polícia Militar recebeu um chamado a comparecerem na Linha C-70 da BR-364, na ponte sob o Rio Madalena, área rural de Ariquemes, pois no local teria um veículo capotado dentro do rio.

A Central enviou uma guarnição no local, que encontrou um veículo marca Fiat, modelo Uno Mille Way Econ de cor branca, placa NDH-0637/Ariquemes-RO, que estava dentro do rio, submerso, com as rodas para cima, no entanto não foi possível para os policiais verificar se dentro do carro haviam pessoas.

Foi realizado consulta veicular e constatou-se o endereço do proprietário do carro, que residia na mesma linha. A guarnição fez deslocamento no endereço, contudo, no sítio ninguém foi encontrado.

Concomitantemente foi realizado contato com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para deslocar sua equipe de profissionais especializados, para averiguar se dentro do carro haviam pessoas. Com a chegada dos bombeiros deu-se início aos trabalhos de resgate, sendo que logo em seguida encontraram os corpos.

Ao realizar a averiguação foi localizado dentro do carro o corpo de duas pessoas idosas, tratando-se de Manoel Pinheiro de Lacerda, 75 anos e sua esposa Maria da Penha Lacerda, 72 anos.

Mediante a constatação dos óbitos, todos os trabalhos foram realizados para resgatar os corpos de dentro do veículo, onde posteriormente foram realizados trabalhos periciais e logo em seguida liberados para a funerária.