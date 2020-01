Começou na segunda-feira 20, o prazo para inscrições de seleção destinada ao preenchimento do cargo em comissão de assessor II, para atuar na Secretaria de Processamento e Julgamento do Tribunal de Contas de Rondônia.

A remuneração (subsídio) do cargo é de R$ 7.097,49, fixado pela Lei Complementar n. 1.023/2019, já incluídos os auxílios.

Entre os requisitos para ocupar o cargo, o interessado deve possuir, preferencialmente, graduação em nível superior na área de direito, assim como atender os critérios da Lei da Ficha Limpa.

As inscrições seguem até as 13h30 da próxima quinta-feira 23. O processo seletivo consistirá em quatro etapas: análise de currículo e de memorial, prova teórica e prática, avaliação de perfil comportamental e entrevista técnica e/ou comportamental.

As etapas serão realizadas nas datas previstas no anexo I do cronograma do edital do processo seletivo.

Com a realização do processo seletivo, o Tribunal de Contas busca, entre outros objetivos, democratizar o acesso de candidatos a cargos em comissão, garantindo os princípios de meritocracia e impessoalidade no procedimento de nomeação e valorizando os servidores.