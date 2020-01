Após a veiculação da matéria no último dia 17, leia (AQUI), onde um morador da região de Cabixi, em vídeo, critica o trabalho de recuperação em trechos da RO 370, rodovia que liga Colorado a Cabixi, na qual mostra que em vez do rolo compactador o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), usava um caminhão para compactar a massa asfáltica, o governador Marcos Rocha, contestou as criticas.

De acordo com o governador, ao tomar ciência do fato, pediu explicações ao residente do DER de Colorado, no qual de imediato enviou imagens, onde mostram o trabalho realizado nos trechos recuperados.

Em nota e vídeos enviados a redação do Extra de Rondônia, o governador rebate o denunciante e afirma que foi um mau entendido, pois na hora que gravou imagens do caminhão passando em cima da massa asfáltica, era para amenizar antes que esfriasse, sendo que rolo compactador como mostra na imagem estava ao lado retirando a capa corrugada pé de carneiro, para transformá-lo em rolo liso e prosseguir o serviço.

Com isso, o governador afirma que o trabalho foi feito corretamente.

