Após ser informada pelo governo do Acre sobre a fuga de 26 presos de alta periculosidade do Complexo Penitenciário Francisco d’ Oliveira Conde, na segunda-feira 20, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), informou que vai reforçar a atuação da policia na fronteira do Estado.

Segundo o secretário José Hélio Cysneiros Pachá, os batalhões da Polícia Militar nas divisas do Estado já foram orientados a intensificar as barreiras para tentar capturar os foragidos que tentarem entrar no Estado.

Ainda segundo o secretário, no momento não há a necessidade de enviar reforço policial para a região e o trabalho será feito com as equipes que já atuam em Ponta do Abunã e integrantes da Operação Hórus.

FUGA

De acordo com as informações do Complexo Penitenciário, os detentos fugiram do pavilhão L, onde cumpriam pena em regime fechado. A fuga ocorreu após um fim de semana violento com sete execuções.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) disse que os detentos fizeram um buraco na parede da cela e, com lençóis, fizeram cordas escapando pela muralha.

Adalcimar Oliveira de Almeida foi recapturado ainda na manhã, 25 seguem foragidos. Os presos são da facção criminosa denominada “Bonde dos 13”, aliada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua em vários estados brasileiros.