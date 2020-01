Em Cacoal, Unesc celebra convênio com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal (Sinsemuc) e oferece descontos no ensino superior, pós-graduação e colégio com para seus filiados e dependentes. Na foto o presidente do Sinsemuc, Ricardo Sérgio Ribeiro entre o diretor institucional Antônio Carlos Nascimento e a diretora geral Natividade Cury da renomada Unesc.

Daltro Antônio Golfetto e a esposa Silvana Garcia Golfetto adquiriram na Fiat PSV em Cacoal, a Fiat Toro Ultra nova versão na linha 2020. A Toro Ultra tem como principal novidade uma capota marítima rígida, que parece muito com as capotas vendidas como acessório, e transforma a picape em um “sedan com caçamba”. Na foto o casal Daltro e Silvana Golfetto é parabenizado pelo consultor de vendas Jarbas Júnior.

Formado em 2006, Keynes Fernandes do Nascimento colhe os frutos da sua formação no curso de sistemas de informações pela Unesc em Cacoal. Em 2009, o jovem inaugurou o grupo Dotum Softwares e hoje se destaca em Rondônia e fora do Estado, atendendo segmentos bem específicos. A Dotum atua, por exemplo, com programas de gestão para indústrias e para os micros e pequenos empreendedores.

De branco, festejei o Reveillon na Selva no Cacoal Selva Park, e fui recepcionada pela proprietária Vera Travain Bianchini. amanhã, dia 24, festejo aniversário feliz da vida ao lado de minhas filhas arquiteta Bruna Linhares Travençolo Salvadori e Fernanda Linhares Travençolo em Campo Grande (MS).