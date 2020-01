O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), na tarde de segunda-feira, 27, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.

Conforme consta no boletim de ocorrência, uma guarnição fazia patrulhamento pela Avenida 627, no Parque São Paulo, quando os militares avistaram dois homens num carro Corsa de cor branca, placa, JZJ-7244/Cuiabá, em atitude suspeita.

Com isso, o veículo foi interceptado, e em revista foi encontrado embaixo do bando do motorista um pacote com substancia aparentado ser maconha pesando 496 gramas.

Os ocupantes do veículo foram identificados pelas iniciais A.N.S., de 42 anos e W.S.R., de 20 anos.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para Unisp e apresentados ao delegado de plantão para providencias cabíveis.