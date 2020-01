O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM), numa casa localizado na Rua 8510, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, a Central de Operações da Polícia Militar (PM), recebeu chamado para prestar apoio a Associação Amor de 4 Patas, pois a denúncia dava conta que no endereço citado havia animais abandonados.

De imediato uma guarnição foi até ao endereço, e em contato com a comunicante, informou que os moradores daquele imóvel, teriam se mudado de cidade e deixaram no local, um gato que aparentemente é cego e com feridas no pescoço, além de três cachorros, entre eles um filhote que estava desnutrido.

A comunicante disse a polícia que não conseguiu descobrir para onde os donos dos animais teriam se mudado. Porém, no domingo, 26, uma pessoa teria entrado na casa e colocado água e ração para os animais que estavam com sede e fome.

Diante do fatos, os animais foram resgatados e levados para casas temporárias, onde serão castrados e depois colocados para adoção.

A Polícia Civil deverá investigar e localizar os proprietários para que respondam pelo crime de abandono de animais.

Cabe lembrar que o abandono de animais é uma forma de maus-tratos, crime que está tipificado, no Brasil, no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). O abandonador está sujeito a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa.