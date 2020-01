Acontece na próxima sexta-feira 31, a “1ª Feira do Artesanato de Pimenteiras do Oeste” no pavilhão da igreja católica, localizada na rua Francisco Mendes Nery, centro da cidade.

Com início previsto para as 18h, a feira contará com exposição de artesanatos locais, além de comercialização de produtos da agricultura familiar.

Segundo a analista da unidade regional do Sebrae de Vilhena, Cristiane Arruda, o evento é uma forma de fomentar a atividade: “A Feira contará, além da exposição de artesanato, com a barraca do empreendedor mirim, gastronomia regional e produtos da agricultura familiar, gerando negócios e oportunidades, estimulando a produção associada ao turismo, grande potencial do município”. O evento contará também com shows musicais e apresentações culturais.

A “1ª Feira de Artesanato de Pimenteiras do Oeste” é organizada pela prefeitura através da Sala do Empreendedor e apoiada pelo Sebrae e Banco do Povo.