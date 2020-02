Na tarde de quarta-feira 06, os extensionistas da Associação de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) agradeceram a emenda no valor R$ 376 mil do deputado Chiquinho da Emater (PSB), para a aquisição de veículos utilitários anunciados na solenidade realizada no Centro de Treinamento em Ouro Preto do Oeste, onde a referida ação objetiva elevar a estrutura dos escritórios para melhorar o atendimento aos agricultores familiares de suas regiões.

No evento que contou com a presença do governador Marcos Rocha (PSL), além de deputados e outras autoridades, o parlamentar ressaltou em seu discurso sobre a experiência vivida na Emater e a tradição da empresa respectivo ao fomento das atividades no campo e citou que este recurso será destinado, visando potencializar a mobilidade dos funcionários e produtores destas localidades, ampliando a logística e a eficiência das demandas dos escritórios.

Durante a solenidade Chiquinho da Emater também reforçou sobre a importância da entidade no crescimento do Estado. “A Emater contribui com o desenvolvimento de Rondônia e é uma das partes mais importantes do governo, pois a cada R$ 1,00 investido na empresa ela retorna com 10 benefícios e, essa é a maneira que funciona o conceito da Emater em todo o Brasil”, destacou o parlamentar.

No encerramento o deputado destacou a parceria do governo do Estado na liberação dos recursos, além da eficiência e do apoio dos deputados, das autoridades e dos companheiros ematerianos que participaram da cerimônia.