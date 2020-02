Uma loja de assistência técnica em eletrônicos, localizado na Avenida Major Amarante, foi alvo de criminosos na madrugada desta sexta-feira, 07, no centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento, T.Y.P., de 25 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que, foi chamado pela empresa de vigilância que monitora sua loja, informando que o alarme do seu comércio havia disparado.

Com isso, o empresário foi até ao local e encontrou a porta aberta e o caixa arrombado, na qual constatou que R$ 200,00 foi furtado. O comerciante informou ainda que acredita que no momento em que o alarme disparou assustou o ladrão e, com isso, fugiu sem levar produtos eletrônicos.