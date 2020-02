Uma mulher, de 41 anos, e sua filha, de 10 anos, foram mantidas refém na casa onde moram por dois assaltantes na noite de quinta-feira 06, no bairro Setor 19 em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) a vítima estava em sua residência, quando dois homens arrombaram a porta e sob forte ameaças e agressões físicas pediram que entregasse a arma que estava na casa. No momento do ataque, o marido da vítima estava em Cabixi, a trabalho.

Contudo, a mulher afirmou que não existia nenhuma arma no imóvel, ela e a filha foram amarradas e os bandidos chegaram a ameaçar a atear fogo em ambas. Em seguida, os ladrões tomaram o celular, joias e tentaram fugir no carro que estava na garagem, mas o veículo estava com problemas mecânicos.

Ao conseguir se desamarrar, a mulher foi até uma vizinha e pediu um celular emprestado para acionar a polícia. Uma viatura foi ao local do crime, mas não conseguiu localizar os autores do roubo.

Diante dos fatos, o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.