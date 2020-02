O deputado Federal Mauro Nazif participou de uma audiência na quinta-feira 06, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em Brasília, para tratar sobre rádios educativas e comunitárias para Rondônia.

Na reunião estavam presentes o diretor do Departamento de Radiodifusão Educativa, Comunitária e Fiscalização, Marcos Vinicius e a equipe técnica. Mauro questionou o andamento de processos de outorga para as rádios comunitárias e educativas do Estado.

O ministério, através de seus representantes deu as seguintes respostas: quanto as rádios educativas, elas precisam estar cadastradas em sistema e aguardar edital para concessão, as comunitárias que já foram contempladas por edital estão sob análise, as que necessitam de complementação de documentos devem aguardar nota técnica do ministério e as rádios em fase experimental, o ministério irá encaminhar solicitação sobre documentação para iniciar análise.