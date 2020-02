A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e, principalmente, seu titular, Marcelo “Boca”, foram alvos de críticas na noite desta terça-feira, 11, na sessão ordinária da Câmara de Vilhena.

O motivo: mensagem irônica na página oficial da Semosp na rede social Facebook.

O caso remete a um vídeo gravado pela proprietária de um carro que caiu numa valeta e ficou atolado no bairro Alto dos Parecís.

Revoltada com a situação, ela cobrou promessa de pavimentação asfáltica feita pelo prefeito Eduardo Japonês (PV).

Entretanto, após o vídeo ser compartilhado inúmeras vezes, a Semosp, através de sua página oficial, ironizou o caso via mensagem: “Venho informar que a valeta lateral é pra escoação da água das chuvas e não comporta passagens de veículos”. A situação, porém, repercutiu no Poder Legislativo.

Para o vereador Samir Ali (PSDB), a Semosp agiu na contramão de suas responsabilidades e sugeriu que o órgão municipal se desculpe publicamente pelo comportamento.

“Quero aqui repudiar a resposta que foi feita através do Facebook da Semosp, num acidente que ocorreu no bairro Alto dos Parecis. A Secretaria agiu completamente na contramão que é o dever dela. A Secretaria tem a responsabilidade de fazer as estradas trafegáveis, porque realmente, num momento de chuva naquela região, não há como um condutor olhar para ver se há uma valeta ou qualquer coisa do tipo. Além do prejuízo financeiro e moral, ainda tem que lidar com uma ironia de quem deve prestar um serviço de qualidade para o munícipe. Repúdio total a essa atitude. Sei que não há como arrumar todas as ruas, mas nesse momento caberia uma explicação, um consolo e não ironizar com uma pessoa que acabou tendo um prejuízo financeiro. E acho que cabe à Secretaria um pedido de desculpa”.

Por sua vez, o vereador Carlos Suchi (Podemos) responsabilizou o titular da pasta, Marcelo “Boca” pela situação.

“É lamentável tudo isto. Eu sempre elogiei a Semosp, mas agora não sei se tudo isto subiu pra cabeça do senhor ‘Boca’. Ele pensa que está fazendo o papel de prefeito; aliás, todo mundo quer ser prefeito em Vilhena. É complicado isso aí. Ele tem que baixar a bola. A Secretaria de Obras tem feito um trabalho importante, mas tem que respeitar”, avaliou.