O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), por meio da Corregedoria-Geral da Justiça (CGJ), divulgou, na manhã desta sexta-feira 14, o edital para o “VI Concurso Extrajudicial”, destinado à outorga de delegação de serviços de notas e de registros para 19 serventias vagas. As inscrições iniciam no dia 16 de março e encerram em 17 de abril.

As serventias vagas serão providas por meio de provimento ou remoção. Destas, duas estão reservadas para pessoas com deficiência (PcD), das quais serão divulgadas em audiência de sorteio no dia 10 de março de 2020, na sede do TJRO, às 10h. O valor para inscrição é de R$ 450,00.

O concurso público será realizado pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (IESES), obedecidas as normas do edital, sob a supervisão da comissão organizadora do concurso.

REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES

Como requisitos para preenchimento das vagas, o candidato deve ter nacionalidade brasileira, estar em dia com seus direitos civis e políticos, além de quite com as obrigações militares e eleitorais, dentre outras condições.

PROVAS

O concurso público será efetuado mediante aplicação de provas objetivas, discursiva (escrita e prática), oral e de títulos. A prova objetiva de seleção será realizada no dia 14 de junho de 2020.