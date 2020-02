Na manhã da sexta-feira, 14, o Comando do 3º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com oficiais da unidade, recepcionaram juízes e promotores de Vilhena nas instalações do Batalhão Governador Jorge Teixeira.

O objetivo do encontro foi apresentar as atividades realizadas pela Polícia Militar, bem como atualizar os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público quanto às novas tecnologias utilizadas pelos militares.

Durante a reunião foram apresentadas também as obras concluídas e a importância do suporte material do Poder Judiciário e do Ministério Público para a efetivação das ações policiais, o que influencia diretamente na atividade da Polícia Militar, resultando na qualidade do atendimento aos munícipes.