Um princípio de incêndio foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 18, em uma clínica, localizado na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma funcionária do estabelecimento comercial, percebeu o cheiro de queimado, com isso, acionou o Corpo de Bombeiros.

Uma viatura esteve no local e controlou a situação. De acordo com um soldado, o princípio do sinistro teria tido como causa uma sobre carga elétrica em um dos fios, mas não houve fogo, apenas uma explosão em um dos cabos de distribuição de energia.