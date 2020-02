A Sicoob Credisul inicia nesta terça-feira 18 de fevereiro, o calendário de pré-assembleias, reuniões com a presença de cooperados de cada unidade, para apresentar as ações e resultados obtidos no ano anterior.

A cooperativa cresceu 30% em ativos e chegou a R$ 1,61 bilhões, e em carteira de crédito 43,1% atingindo R$ 1,32 milhão. As sobras tiveram aumento de 14,4%, atingindo a marca de R$ 83,7 milhões. Já o patrimônio líquido (PL) da cooperativa alcançou R$ 298 milhões.

Esses e todos os demais resultados serão apresentados pela diretoria da Sicoob Credisul nesta rodada de pré-assembleias, que ocorrerão de 18 de fevereiro a 24 de abril, passando em todos os municípios onde a instituição possui unidades. O calendário já inclui as cidades onde antes atuava a Sicoob Portocredi, que foi incorporada no início deste mês pela Sicoob Credisul.

Para Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, as pré-assembleias são um momento significativo e especial de aproximação com o cooperado. “É a oportunidade de ouvi-lo, saber de suas necessidades, buscar suas opiniões e discutir o desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa está inserida. Enfim, sentar com o cooperado, que é sócio do negócio, e discutir com ele como está o nosso negócio e o futuro da instituição”, disse.

Além disso, nas pré-assembleias são discutidas também as formas de distribuição dos resultados, planejamento estratégico, plano de metas e outros assuntos. “Por isso eu convido todos os cooperados, de cada uma das unidades, para se fazerem presentes. Tragam suas sugestões e discutam conosco, porque juntos nós somos mais fortes”, ressalta Saúgo.

O processo assemblear é finalizado com a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), que este ano acontecerá no dia 25 de abril, em Vilhena. É importante frisar que o calendário de pré-assembleias pode sofrer alterações.

Confira abaixo o cronograma de datas:

18/02 Pimenteiras do Oeste – RO

19/02 Cáceres – MT

20/02 Cuiabá – MT

21/02 Tangará da Serra – MT

26/02 Comodoro – MT

04/04Sapezal – MT

10/03 Cerejeiras – RO

11/03 Colorado do Oeste – RO

17/03 Porto Velho – RO

18/03 Rio Pardo – RO

19/03 União Bandeirantes – RO

20/03 Vista Alegre do Abunã – RO

23/03 Itapuã do Oeste – RO

24/03 Humaitá – AM

25/03 Campos de Júlio – MT

26/03 Cabixi – RO

31/03 Nova Califórnia – RO

01/04 Nova Dimensão – RO

02/04 Jacinópolis – RO

03/04 Rio Branco – AC

07/04 Sorriso – MT

08/04 Nova Mutum – MT

09/04 Lucas do Rio Verde – MT

16/04 Corumbiara – RO

24/04 Vilhena – RO

25/04 AGOE