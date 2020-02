De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), A.S.C., de 39 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e relatou que sua filha E.C.G., de 24 anos, caminhava pela Avenida Pedro Alvares Cabral, no bairro 5º Bec, quando foi abordada por um homem que estava numa bicicleta.

A vítima descreve que o suspeito era moreno, alto, magro e usava barba. O ladrão estava de posse de um pedaço de madeira, e ordenou que ela entregasse seu aparelho celular. Entretanto, a jovem se recusou a cumprir a ordem do bandido. Com isso, o marginal lhe agrediu com um golpe no braço. A moça gritou por socorro.

Contudo, moradores perceberam a ação do ladrão e chamaram a PM. Ao perceber que a polícia tinha sido chamada, o bandido abandonou a bicicleta e fugiu a pé. A guarnição que atendeu a ocorrência, realizou diligências nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.

Entretanto, ao ser registrado o caso na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), os policiais constataram que minutos antes, a bicicleta do criminoso teria sido usada em outra tentativa de assalto.