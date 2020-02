Na tarde desta sexta-feira, 21, primeiro dia da operação “Carnaval 2020”, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM) de Rondônia, em atuação conjunta, apreenderam aproximadamente 14 quilos de cloridrato de cocaína na cidade de Ariquemes (RO). Ao tentar reagir à prisão, um traficante acabou sendo baleado pelos policiais.

Por volta das 14h35, uma equipe da PRF fazia patrulhamento no km 1 da BR-421, quando abordou uma caminhonete, que era ocupada por dois homens, de 31 e 40 anos. Ao notar o elevado nervosismo dos ocupantes, os policiais decidiram continuar a fiscalização na Unidade Operacional (UOP) da PRF em Ariquemes (km 520 da BR-364), tendo, inclusive, solicitado apoio da Polícia Militar, no sentido de conceder o auxílio de um cão farejador.

Após minuciosa fiscalização dos agentes e do cão, foram encontrados, em compartimentos ocultos do veículo, 13,74 quilos de cloridrato de cocaína. Diante do flagrante, a dupla recebeu voz de prisão, momento em que o motorista tentou fugir em direção à vegetação que margeia a rodovia, sendo prontamente perseguido pelos policiais. Em seguida, o indivíduo rasgou o uniforme de um dos agentes e tentou sacar um revólver, instante em que foi alvejado com um disparo pelo policial.

De imediato, a guarnição prestou os primeiros socorros, estacando o sangramento do meliante e acionando o socorro médico, que chegou após 10 minutos e encaminhou o homem até o Hospital Regional de Ariquemes. O passageiro do veículo, o entorpecente, o revólver de calibre .38 e 19 munições foram entregues na Delegacia da Polícia Civil de Ariquemes.