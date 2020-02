De acordo com boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM), recebeu denúncia anônima que na Rua Kzyzaonski, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, um homem havia entrado em um terreno baldio carregando uma bicicleta Lottus de cor preta e a mesma estava com cadeado.

Com isso, uma a guarnição foi mandada para o local e localizou o veículo e deteve o suspeito, identificado pelas iniciais J.T.V., deitado ao lado da referida bicicleta com cadeado e outro em quebrado em sua mão.

Contudo, ao questionar o suspeito, ele confirmou que havia furtado a bike que estava trancada no bicicletário do terminal rodoviário. No entanto, os policiais, se deslocaram até a rodoviária e localizaram o proprietário, na qual não sabia que sua bicicleta havia sido furtada.

Diante dos fatos, o J.T., recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Unidade de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena.