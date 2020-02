Na tarde desta sexta-feira 21, a Unesc recebeu a visita do médico Toshio Shiokawa, um dos pioneiros do município de Cacoal, responsável pelos primeiros investimentos em saúde na “Capital do Café”.

O médico e sua esposa MartaShiokawa foram recepcionados pelo diretor institucional da Unesc, professor Antônio Carlos Nascimento.

Toshio Shiokawa chegou em Cacoal no ano de 1975, onde instalou seu consultório num sobrado de madeira, alugado próximo à BR-364, enquanto construía as novas instalações, na Avenida São Paulo, onde funciona até hoje o Hospital e Maternidade São Paulo.

Hoje o médico volta à Cacoal para receber homenagens por sua história junto ao município. Na quinta-feira 20, Toshio recebeu a “Medalha do Mérito Legislativo”, uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Já na noite desta sexta-feira 21, Toshio Shiokawa, que atualmente reside e trabalha em São Paulo, recebe o título “Cidadão Honorário de Cacoal”, maior honraria da Câmara Municipal de Cacoal.

“Eu me sinto bastante honrado pela homenagem. O que eu fiz naquela época não foi prevendo as homenagens que eu recebo hoje. Me sinto bastante orgulhoso por ter contribuído para que Cacoal se tornasse a cidade que é hoje”, emociona-se Toshio.

Assim como médico marcou seu nome na história de Cacoal, principalmente na área da saúde, a Unesc tem sua trajetória intimamente ligada ao desenvolvimento da educação, sendo a mais antiga instituição de ensino superior de Rondônia. Neste ano, a Unesc completa 35 anos oferecendo, além do ensino superior, o ensino fundamental e médio.

No bate papo, durante a visita feita à Unesc, Marta também fez questão de relembrar os momentos que viveu na instituição, onde concluiu a graduação em pedagogia. “Eu estou encantada de ver a evolução da Unesc. O quanto mudou, uma biblioteca impressionante, excelente as instalações. Eu estou realmente encantada em voltar à instituição onde eu me formei anos atrás e ver toda essa transformação”.

Para o professor Antônio Carlos Nascimento, é uma honra para a Unesc receber a visita do casal que tanto lutou para a o desenvolvimento de Cacoal. “É muito gratificante receber a visita do Dr. Toshio, que tanto fez por nossa cidade quando ela ainda estava no início da sua formação. Só quem viveu aquela época entende todas as batalhas que precisavam ser enfrentadas, dia após dia. E também é um prazer receber a nossa egressa do curso de pedagogia, a senhora Marta. Um casal que é parte da história do nosso município e do nosso Estado”, destacou o diretor institucional da Unesc.

HISTÓRIA DO PIONEIRO

Além da medicina, onde também prestava assistência médica gratuita aos povos indígenas, inclusive internando e realizando exames por imagem, Toshio tem grande contribuição com o desenvolvimento do município em diferentes áreas. Na condição de empreendedor, ele trabalhou pela instalação do Banco do Brasil e do Bradesco em Cacoal.

Seu compromisso com o bem-estar coletivo o levou a ser eleito o primeiro presidente do Lions Clube de Cacoal. Foi presidente por três gestões e assumiu ainda a vice governadoria da região. Em 1979, foi fundador e presidente do Country Club de Cacoal e participou da fundação da Guarda Mirim de Cacoal. Também teve participação ativa na Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC).

A implantação dos Correios foi outro marco importante que teve a efetiva participação do médico Toshio. Sua forte atuação em defesa do desenvolvimento do município de Cacoal motivou o governador Jorge Teixeira a convidá-lo para assumir a prefeitura.

Nos anos seguintes surgiram outros convites para ingressar na vida pública. Mesmo reconhecendo a importância da atuação política para o desenvolvimento local, Toshio sempre recusou os convites recebidos, por entender que já estava dando a sua contribuição, enquanto médico, cidadão e empreendedor.

Com o crescimento do município, Toshio diversificou sua atuação empresarial. Se tornou sócio em um escritório contábil, foi proprietário de gráfica, casa noturna, loja fotográfica, máquina de benefício de arroz e atividade agropastoril, além da plantação de café.