A.P.S, de 38 anos, foi preso na manhã de segunda-feira, 24, pela Polícia Militar (PM), suspeito de cometer crimes de estelionatos no Posto Miriam, localizado na saída para Cuiabá, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o acusado teria ido no referido posto três vezes seguidas para abastecer seu veículo. E, em todas, pagava com cheque.

Contudo, no dia 22, ao comprar dois baldes de óleo no valor de R$ 460,00 pagou com um cheque de R$ 1.500,00, e recebeu de troco outro de R$ 422,00 e R$ 618,00 em dinheiro.

Na segunda vez, no dia 23, o acusado adquiriu mais dois galões de óleo. Pagou novamente com um cheque de R$ 1.500,00, e recebeu de troco um segundo cheque de R$ 500,00, mais R$ 540,00 em espécie.

Contudo, na terceira ida, o gerente do posto desconfiou do comportamento do estelionatário devido às compras similares. Dessa vez tinha um cheque da empresa de R$ 522,00 e cédulas no valor R$ 518,00.

Com isso, o funcionário do posto seguiu o suspeito e o abordou na Rua Gonçalves Dias. Porém, o autor das compras, que estava como carona, desceu do veículo, enquanto seus comparsas que estavam dentro do carro deixaram o local e empreenderam fuga.

Segundo o gerente do posto, os cheques do estelionatário estavam em nome de uma empresa de combustíveis de Minais Gerais, e, em contato com empresa, foi constatado que as assinaturas dos cheques eram falsas.

Acionada, a Polícia Militar se deslocou até o hotel onde os suspeitos estavam hospedados e foram informados que um dos envolvidos fugiu no carro.Diante dos fatos, o único suspeito, sendo este A.P.S, recebeu voz de prisão e foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), junto com os produtos que estavam no hotel. Já o gerente do posto de combustíveis entregou os cheques que foram usados no golpe.