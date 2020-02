A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, durante a madrugada desta terça-feira, 25, cerca de 400 quilos de pescado dos tipos filé de Pirarucú e Jaú, na BR-364, em Porto Velho (RO).

A mercadoria foi encontrada pelos policiais rodoviários federais na carroçaria de um veículo. Questionados sobre a procedência da carga, os dois ocupantes do carro disseram que estavam transportando os peixes para vendê-los na capital rondoniense.

O período de defeso em Rondônia, no qual a pesca e a comercialização do pirarucu são proibidas, segue do dia segue 1º de novembro até 30 de abril de 2020, e as demais espécies de 15 de novembro a 15 de março de 2020. A diferença nas datas é relacionada ao período de reprodução das espécies.

A pesca durante o período do defeso é crime ambiental, previsto na Lei 9.605/1998 em seu artigo 34 – Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. A dupla foi presa em flagrante e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.