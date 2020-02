Policiais rodoviários federais prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na BR 364, no trecho do município de Ariquemes/RO.

A ação aconteceu na tarde desta quarta-feira (26), durante fiscalização da Operação Carnaval 2020.

A equipe fiscalizava na altura do quilômetro 514 da rodovia, quando deu ordem de parada a um veículo VW Amarok, de cor branca, com dois ocupantes. Durante a entrevista, os homens apresentaram nervosismo e contradições nas respostas. Os agentes notaram a presença de diversas caixas e maletas no banco traseiro, bem como embalagens com a impressão da marca “CBC” – fabricante nacional de munições. Os indivíduos, ao serem questionados sobre a origem do conteúdo e se tinham documentação válida, não souberam responder aos policiais.

Em razão da fundada suspeita, foi realizada a busca no veículo, sendo encontradas diversas munições, um revólver de calibre .38, 4 quilos de pólvora, dois carregadores de munição, 29.800 unidades de espoletas, lanterna, fluido de limpeza além de apetrechos para recarga de munições.

Aos policiais, o motorista disse que estava transportando a carga a pedido do padrasto, que, segundo ele, seria atirador esportivo, com destino à casa do seu padrinho, e que na residência de sua mãe ainda havia uma escopeta calibre .12 e mais munições.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão aos indivíduos e eles foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária, para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.