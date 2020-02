Líder mundial em negócios com tabaco e detentor de 25% das vendas do produto no planeta, o Brasil fechou 2019 com US$ 2,14 bilhões e 549 mil toneladas em exportações, segundo dados do Ministério da Economia.

O aumento foi significativo, pois os números finais revelaram o incremento de 7,6% em dólares e de 19% no volume de tabaco embarcado em relação ao ano anterior (2018), quando haviam sido embarcadas 461 mil toneladas, gerando US$ 2 bilhões em divisas.

Porém, o mercado tem se mantido estável e esse acréscimo se deve ao fato de, no ano anterior, ter havido queda em função de questões logísticas e da decisão da China postergar embarques para o início de 2019. Ao todo, 111 países compraram o produto brasileiro.

O principal mercado continua sendo a União Europeia, destino de 40% do tabaco exportado. A qualidade do produto mantém Brasil na liderança mundial de exportação de tabaco há 27 anos. Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, foi responsável por quase 85% dos embarques.

Os principais importadores de tabaco brasileiro em 2019 foram: 1º Bélgica: US$ 526 milhões, 2º China: US$ 383 milhões, 3º EUA: US$ 189 milhões, 4º Indonésia: US$ 106 milhões, 5º Rússia: US$ 77 milhões, 6º Alemanha: US$ 67 milhões e 7º Turquia: US$ 60 milhões.