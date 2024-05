A partir desta quinta-feira (2), o Governo de Rondônia inicia a contagem regressiva para a realização da feira mais importante do agronegócio realizada na Região Norte do Brasil, a 11ª Rondônia Rural Show Internacional.

O encontro que mostra a grandeza do campo, reúne membros do agronegócio de todo país, inclusive comitivas internacionais, a exemplo de representantes diplomáticos das Embaixadas do Quênia, Costa do Marfim, Bolívia e Peru, além dos Escritórios Comerciais e Câmaras de Comércio Texana (EUA), Business France (escritório comercial francês ligado à embaixada), e Associação de Exportadores do Peru (ADEX).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Rondônia Rural Show Internacional é um reflexo do potencial rondoniense, frente ao processo de desenvolvimento brasileiro. “No evento, todos terão oportunidade de ver o quanto o Estado é variado e rico, além de ser capaz de garantir alimento na mesa de vários lugares do mundo. A feira também é uma inspiração para jovens e estudantes que estão em busca de uma carreira, ressaltou”.

O tema desta edição é “Agricultura na Amazônia” e o Estado pretende focar nos altos índices de produtividade registrados no agronegócio rondoniense, conjugando o bom resultado, com a preservação da floresta, repercussão que trouxe à Rondônia o status de Estado-membro da Amazônia Legal Brasileira, com os maiores índices de preservação da floresta nativa.

O evento, que é aberto para toda sociedade, também traz à luz do público em geral, trabalhos que estão sendo desenvolvidos para recuperação de nascentes, estudos científicos para otimização de recursos em propriedades rurais, além dos destaques que vêm do campo, a exemplo da degustação de todas as variedades de café produzidas em Rondônia, doces, bolos, salgados, embutidos e demais artigos para consumo.

Com entrada gratuita, a Rondônia Rural Show Internacional, acontece entre os dias 20 e 25 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.