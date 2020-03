Focado em atender a correção de trechos críticos na RO-496, o Departamento de Estradas e Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER/Vilhena), realizou serviços de encascalhamento e patrolamento para eliminar pontos de atoleiros e garantir o tráfego na região.

De acordo com o chefe da 9ª Residência do DER em Vilhena e engenheiro Diego Delani, o trabalho atende a determinação do governador Marcos Rocha. “Os serviços estão sendo intensificados para corrigir os trechos críticos, contando com homens e máquinas do DER. Próximo ao distrito de Nova Conquista, estivemos eliminando os pontos que se encontravam danificados pelas fortes chuvas”.

Delani informou ainda que entre outras ações do órgão, na próxima semana uma das frentes de serviços estará atuando na RO-495, que dá acesso ao distrito de Boa Esperança.

“Estamos atendendo as demandas conforme determinação do governador Marcos Rocha. Lembrando que na próxima semana continuaremos com uma motoniveladora finalizando os serviços. Outra frente de trabalho está na Linha Capim, que devido às chuvas, encontra-se em condições precárias, mas iniciamos a recuperação com serviços de alteamento, drenagem e instalação de tubos armcos”, concluiu o chefe.