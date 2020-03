Na manhã desta terça-feira, 10, após investigação, agentes da Polícia Civil de Vilhena, recuperaram uma motoneta Honda C 100 Biz de cor verde, que estava escondida dentro da casa de um suspeito preso em flagrante, na Rua 101-07, no conjunto União, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, agentes do Serviço de Investigação e Captura (Sevic), chegaram ao endereço do suspeito, onde localizaram dentro de um dos quartos uma moto Honda Biz C 100 de cor verde, sem placa com registro de furto.

Contudo, a investigação levou a prisão de J.P.F. onde se encontra a disposição da justiça.