No começo da noite desta terça-feira, 10, por volta das 18h10, um homicídio foi registrado no centro de Espigão do Oeste.

Segundo relatos de testemunhas, uma discussão por causa de uma mangueira de retirar combustível que custa no estabelecimento R$ 28,00 foi o estopim para o assassinato.

De acordo com gerente do posto ele ainda tentou apaziguar a discussão que começou ficar acalorada pelo infrator dos disparos. O gerente tentou resolver amigavelmente, já que os dois eram colegas e se conheciam há anos, os mesmos seguiram até uma sala no escritório para tentar resolver o problema. Porém, em dado momento o infrator que é conhecido dos frentistas, sacou de uma arma que estava na cintura e efetuou três disparos contra Augusto Prudêncio, que não teve chance de defesa.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que a vítima estava morta. Com isso, foi acionada a Policia Militar e a Perícia Técnica. Após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

Investigadores da Polícia Civil e Militar estão fazendo buscas para tentar localizar o assassino. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).