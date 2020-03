Acidente envolvendo um carro Chevrolet Cruze e um VW Gol, aconteceu no começo da tarde deste domingo, 15, no cruzamento da Avenida Otávio José dos Santos, com Rua Francisco O. Mendes, no bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do Cruze, seguia pela Francisco Mendes, sentido Avenida Rondônia, quando no cruzamento foi atingido pelo Gol, no qual a motorista transitava sentido Avenida Presidente Nasser e tinha uma criança como passageiro. O motorista do Cruze tinha como passageira sua esposa.

No impacto, o Cruze rodou, bateu no meio fio e capotou, chegando a quebrar uma das rodas traseiras.

Os ocupantes dos veículos envolvidos sofreram ferimentos e foram levados ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

