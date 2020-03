Acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 17, na BR-435 – próximo Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro VW Gol, teria dito que ao desviar de um buraco, perdeu o controle do automóvel, saiu da pista bateu num barranco e capotou as margens da via.

No carro, além do motorista, havia duas mulheres, sendo levadas ao hospital municipal de Colorado.

A Polícia Militar (PM), foi até ao local e controlou o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou a ocorrência.