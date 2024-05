A dupla sertaneja Lucas Reis & Thácio está com presença confirmada na Expocol deste ano! Em um vídeo emocionante divulgado recentemente, os talentosos cantores, compositores, arranjadores e músicos compartilharam a empolgação de participar deste evento tão aguardado.

Lucas Reis & Thácio são conhecidos por representarem a renovação da música sertaneja, mesclando juventude universitária, romantismo e as raízes do sertão brasileiro. Com hits como “Cicatrizes”, “Pior Que Cigarro” e “Eu Até Voltava”, a dupla conquistou o coração do público e se tornou uma das atrações mais aguardadas da Expocol.

Segundo Ênio Milani, dirigente da Associação dos Produtores de Colorado do Oeste, responsável pela organização da exposição, os preparativos para a edição deste ano estão sendo feitos com muita dedicação e capricho. A Expocol promete trazer o melhor do mundo dos negócios, entretenimento, novidades tecnológicas e avanços do setor agropecuário para toda a região do Cone Sul.

Com a confirmação da participação de Lucas Reis & Thácio, a expectativa para a Expocol 2024 só aumenta. O vídeo divulgado pelos próprios artistas reforça o compromisso de proporcionar momentos inesquecíveis aos fãs durante a feira agropecuária que acontece em junho.

>>>Vídeo: