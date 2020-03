Em Vilhena, nem os vasinhos de plantas escapam da ação dos bandidos. Há algum tempo, um homem tentou arrancar flores plantadas em frente de uma casa, na Avenida Leopoldo Peres, no centro de Vilhena.

O ladrão tentou por duas vezes arrancar as plantas, não conseguindo seu intento. As câmeras de segurança da casa gravaram a ação do bandido.

Desta vez, na tarde de sábado, 21, as câmeras de segurança de um imóvel, localizado Rua Aracaju, no bairro Jardim das Oliveiras, gravaram a ação do ladrão que estava numa bicicleta de cor laranja, boné vermelho, sem camisa e de short azul.

O bandido disfarçou, se aproximou e furtou um vaso de cor branca, não satisfeito, voltou algum tempo depois e furtou outro vaso.

As imagens da ação do marginal foram autorizadas pela vítima para divulgação.

>>>>>Vídeos abaixo:

https://

https://