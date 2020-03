Em patrulhamento fluvial na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, a Polícia Federal (PF), com o apoio de militares do Exército Brasileiro, interceptou uma embarcação transportando três toneladas de carne de frango sem a documentação necessária e em local não autorizado, saindo do Brasil com destino à Bolívia.

A abordagem ocorreu na noite de quarta-feira, 25, por volta das 23h00, na região do encontro das águas entre os rios Pacaás e Mamoré, no município de Guajará-Mirim/RO.

No momento da abordagem dois homens conseguiram saltar da embarcação e se embrenharam na mata ciliar, não sendo possível a sua captura.

A carga de frango apreendido foi armazenada em câmara frigorífica de um depósito no município de Guajará-Mirim e será entregue à Receita Federal, que poderá efetuar o repasse a instituições assistenciais, bem como destinação da embarcação com motor, após processo administrativo, por se tratar de instrumento utilizado em crimes de contrabando ou descaminho.