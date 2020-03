Na última quinta-feira, 26, os vereadores Cicero Sampaio Leite (PP), conhecido por “Espeto” e Cleiton Borges de Oliveira (PSDB), popular “Cleitinho”, estiveram no hospital municipal fazendo uma vistoria, devido diversas reclamações e encontraram o local em estado de calamidade.

De acordo com os parlamentares, o vídeo gravado no banheiro do hospital foi para mostrar o desdenho do executivo com a comunidade e com os servidores, pois a situação nessa época de pandemia do coranavírus está mais complicada para quem precisa do sistema público de saúde.

Segundo os representantes do povo, na quarta-feira, 25, não tinha médico no hospital. Além de tanto se pedir que as pessoas tenham cuidados com higiene em lavar bem as mãos com água e sabão os funcionários reclamaram que desde de domingo, 22, estão sem água na unidade hospitalar.

Conforme os vereadores, o descaso do prefeito com a saúde é tanto que um homem chegou na unidade picado por uma cobra e não tinha médico para atendê-lo, contudo, teve que ser atendido por uma enfermeira e não havia remédio para medicar o paciente.

Veja o vídeo da denúncia:

