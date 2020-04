O deputado Chiquinho da Emater (PSB) informa aos consumidores que entrou em vigor no dia 08 de abril, a Medida Provisória Nº 950 do governo federal, onde através da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) concede as pessoas de baixa renda e que estejam cadastradas no Cadastro Único a isenção do pagamento de energia elétrica desde que tenham consumo igual ou inferior a 220 KWh por mês no período de três meses, a partir do dia 01 de abril até 30 de junho.

As informações do benefício estão disponíveis nos canais de atendimento 0800 647 0120 e WhatsApp 993589673.