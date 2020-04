Vilhena registrou nesta sexta-feira, 10 de abril, mais um caso suspeito de covid-19.

Dessa forma, Vilhena registrou até as 19h desta sexta-feira: 1 caso confirmado, 5 casos suspeitos e 23 descartados.

Porém, não há nenhum caso ativo de covid-19, visto que o caso confirmado já está recuperado.

O caso suspeito identificado hoje foi internado e recebe atenção hospitalar, apesar de não ter quadro grave.

A Vigilância Epidemiológica acompanha também outro dos casos suspeitos que revelou hoje apresentar falta de ar. O paciente tem também tosse e esforço respiratório.

Os profissionais de saúde, em contato com a pessoa, recomendaram, no início desta noite, que o paciente procure o Hospital Regional de Vilhena para internação em isolamento. Até a publicação deste boletim, porém, o paciente não havia ainda procurado a unidade.

Os dois conselhos tutelares de Vilhena divulgam normas de restrições às crianças para que os pais não permitam aglomerações de seus pequenos na rua e em locais públicos com outras crianças.

O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reunirá neste fim de semana para definir os detalhes e aspectos legais para a liberação, ou não, do comércio local na próxima semana, conforme o prazo e o teto estipulado pelo decreto estadual, que permite aos municípios flexibilizar as restrições a partir do dia 13.

EM RONDÔNIA

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 32 casos confirmados, 764 descartados e 12 aguardando resultados. O Estado continua tendo registrado, até o momento, duas mortes por covid-19, em Porto Velho, nenhuma internação de pessoa com covid-19 e 8 pacientes curados.