Na noite desta sexta-feira, 10, a Polícia Militar de Cacoal foi acionada para atender um incêndio a residência na Travessa Anchieta no bairro Liberdade, em Cacoal.

Segundo as informações, no momento do fato o casal que mora na residência de aluguel estavam trabalhando e ficaram desesperados ao saberem do ocorrido, e de acordo com populares o incêndio teria sido provocado pelo próprio filho e o motivo poderia ser por causa de uma discussão que havia ocorrido dias antes.

O suspeito foi detido em flagrante pela Polícia Militar, a população juntamente com os bombeiros, trabalharam de forma intensa, porém o casal perdeu todos os seus pertences, ficando apenas com a roupa do corpo.