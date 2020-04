A Prefeitura de Rolim de Moura, publicou um edital de abertura do mais novo concurso público 2020. As chances são para os níveis fundamental, médio e superior.

A banca escolhida para aplicação do certame é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). A seleção será para provimento de cargos imediatos e formação de cadastro de reservas.

O concurso será composto por prova objetiva para todos os cargos, de título para as vagas de nível superior e prática aos que forem necessários. As vagas serão de ampla concorrência, pessoas com deficiência e cadastro reserva.

As inscrições deverão ser realizadas pela internet no site (Clique aqui), o prazo estabelecido é do dia 15 de abril a 6 de maio de 2020. Os salários podem variam de R$ 798,17 e R$ 7.748,55, com carga horária entre 20h a 40h semanais.

O prazo do concurso público será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. O resultado final do certame está previsto para ser divulgado na data de 30 de junho de 2020.

Para mais informações e vagas disponíveis consulte o edital anexo na matéria.