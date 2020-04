Vilhena registrou sete novos casos suspeitos nesta quinta-feira, 16 de abril.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h desta quinta-feira: 1 caso confirmado, 10 casos suspeitos (com 3 internados) e 29 descartados. Porém, não há nenhum caso ativo de covid-19, visto que o caso confirmado já está recuperado e não transmite mais.

O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena se reuniu nesta tarde e deliberou a situação do município em meio à pandemia. Tendo em vista que a decisão judicial que impede o Estado e os municípios de liberar o comércio, a Prefeitura mantém em vigor o Decreto n° 49.038 (disponível na página 7 do Diário Oficial de Vilhena n° 2956, no link: https://bit.ly/decreto4903815042020) que suspende parte da atividade comercial na cidade, atendendo à decisão da Justiça. Para entender em detalhes, acesse:

www.vilhena.ro.gov.br//index.php?sessao=b054603368vfb0&id=1408656.

A Procuradoria Geral do Estado anunciou que entrou com recurso contra a decisão judicial que impede a abertura do comércio em Rondônia, mas, ao mesmo tempo, salientou que cumprirá a decisão, mantendo sem efeito os incisos que a Justiça suspendeu. Caso o recurso seja infrutífero, a Procuradoria já declarou que apresentará ainda outro recurso.

DECISÃO DE JUIZ

A capital do Estado, Porto Velho, publicou no fim da tarde de ontem decreto que autorizou o funcionamento parcial do comércio, flexibilizando as normas de restrição mesmo com a decisão em vigor. Porém, a Justiça elaborou decisão durante a madrugada e determinou a suspensão deste decreto.

No entanto, o juiz Audarzean Santana da Silva, fez questão de encerrar sua decisão judicial com o texto abaixo:

“Torço para que essa pandemia acabe logo, torço para que o comércio volte à normalidade, torço para que o Executivo Estadual edite atos válidos para a tão sonhada flexibilização. Finalizo, destacando que esta é uma decisão provisória que pode ser reformada pela juíza titular ou pelo E. TJ-RO, em eventual recurso. Passei a noite em claro, só encerrando agora, extremamente exausto e lamentando por frustrar o sonho de tantos trabalhadores e empresários”.

PARQUES INTERDITADOS

Em Vilhena, os parques públicos e academias ao ar livre foram interditados temporariamente pela Prefeitura de Vilhena nesta semana, como medida para evitar a aglomeração de pessoas.