O latrocínio que chocou a capital rondoniense no último sábado, 11, foi elucidado na última quarta-feira, 15.

Segundo investigações, o fato contou com a participação de 5 elementos: Bruno C. S., Iuri S. F., Elias R. A., Leonardo I. J. e Alexsander V. A. O.

O roubo seguido de morte, ocorreu no sábado por volta das 10h30, em um frigorífico na Estrada da Areia Branca, região Sul de Porto Velho-RO. O cabo PM Rogério estaria no estabelecimento para fazer a segurança do local, momento em que chegaram dois elementos numa motocicleta e anunciaram o assalto.

O policial ao tentar se abrigar e sacar sua arma, foi alvejado por disparos que o atingiram na região da cabeça. Os assaltantes após os disparos, ainda subtraíram o aparelho celular e a arma de fogo do policial, em seguida fugiram na motocicleta.

As investigações presididas pela Autoridade Policial, Delegado Marcelo Resem, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de Porto Velho, concluíram que três veículos foram usados na ação criminosa: uma Honda/fan cor preta, Honda/Bros de cor vermelha e um Ford/Ka de cor preta.

O proprietário do carro foi identificado como Elias da R. A., e teve sua prisão temporária solicitada e deferida na terça-feira, dia em que foi preso. Em depoimento, o mesmo delatou seus três comparsas na ação: Bruno A., e Iuri., O autor ainda especificou a participação de cada um: Iuri que é funcionário do frigorífico “passou a fita” de que aquele dia seria feito o pagamento dos empregados; Leonardo um segundo funcionário do frigorífico enviou a mensagem informando para Iuri, informando que horas iria chegar o dinheiro; B., e A., chegaram na motocicleta e anunciaram o assalto. A função dele (Elias) era dar cobertura do lado de fora do frigorífico para colaborar na fuga.

As prisões preventivas do Bruno e Iuri foram solicitadas e deferidas na terça-feira. Bruno, que estava na Delegacia, foi preso ainda na terça-feira no horário da noite e também confessou o crime, confirmando a mesma versão de Elias.

Iuri se apresentou na companhia de seu advogado ao Delegado Marcelo Resem, na quarta-feira, ocasião em que recebeu voz de prisão. Ele estava trabalhando normalmente após o crime e optou em se manter em silêncio durante interrogatório. Leonardo foi preso na data de ontem, pela equipe de policiais envolvidos na ação.

Alexsander V.A., foi assassinado a tiros na noite de sábado, 11, nas proximidades do Condomínio Orgulho do Madeira. O Inquérito está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A Polícia seguirá investigando quanto a real participação de Alexsander .

Após denuncias anônimas, as armas usadas no crime (dois revólveres calibre 38) e a pistola do cabo PM Rogério foram localizadas escondida no mato, na Rua Peroba, bairro Eldorado, zona Sul da capital.

O delegado ressaltou o bom trabalho e empenho de sua equipe que esclareceu 100% dos latrocínios ocorridos em Porto Velho-RO no ano de 2019. Reforçamos assim o nosso compromisso com a sociedade e mantemos nosso desempenho entre os melhores a nível nacional.