Decreto publicado na noite deste sábado, 18, prorrogou até 25 de abril as aulas nas escolas públicas municipais de Vilhena.

Assinado pelo prefeito Eduardo Japonês, o decreto considerou a existência de casos suspeitos de covid-19 em Vilhena, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS.

Contudo, os servidores da rede municipal de ensino poderão ser dispensados do cumprimento da jornada de trabalho no período e a reposição das aulas serão estabelecidas conforme calendário escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Inicialmente, as aulas nas 29 escolas municipais de Vilhena foram suspensas por 15 dias, no dia 17 de março, em prevenção à disseminação do coronavírus (covid-19).

A decisão foi consonante com a do Governo do Estado e foi tomada pelo após reunião com diversos órgãos municipais, estaduais e federais de Saúde e Educação (leia mais AQUI).