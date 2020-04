A apreensão de 3.045 kg de pedra de fel, também conhecida como cálculo biliar bovino, foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal-PRF de Vilhena, na tarde desta segunda-feira, 20, no Posto Fiscal, localizado na BR-364, divisa com o MT.

Segundo informações dos próprios federais, a mercadoria, avaliada em aproximadamente R$ 500 mil, estava sendo transportada de forma ilegal, devido o proprietário não possuir comprovação de recolhimento fiscal, estimado em R$ 160 mil.

As pedras, que são recolhidas do animal no momento do abate e tem um mercado restrito no Brasil, tinha como destino a China, onde é usada principalmente na composição de medicamentos.

Em alguns lugares, as pedras de fel também são utilizadas na manutenção de ostras em cativeiro.

Neste momento, o agente, que transportava a mercadoria em um veículo Toyota Etios, se encontra no Posto Fiscal, onde a ocorrência está sendo lavrada.