Diante dos desafios enfrentados pelos professores de arquitetura e urbanismo da Unesc, os acadêmicos do curso tem se mostrado solidários e empáticos aos docentes que segundo eles, tem superado muito bem as dificuldades do ambiente virtual de aprendizagem, uma novidade para todos.

Passados os primeiros dias e adaptados às novas tecnologias e dinâmica de trabalho, os professores conquistaram a simpatia e também a compreensão de seus alunos.

“Tudo começou difícil, por precisarmos encarar essa nova realidade. Mas acho que a partir da segunda semana tudo ficou mais fácil. Tivemos que nos acostumar a ficar sentados em frente ao computador e buscar ali o conhecimento junto aos professores. Todos tiveram que buscar serem mais compreensivos, tanto os professores e nós, alunos, pois esse momento é novo para todo mundo e a gente acompanhou a dedicação de todos os professores para superarem o desafio do ambiente virtual. E também com o apoio das redes sociais, tudo facilita. Os professores sempre se colocam à disposição para nos atender, tirar nossas dúvidas, buscam a nossa opinião e isso tem sido muito bacana”, enaltece o acadêmico Luís Felipe Cezário.

Para a estudante Cathiellen o compromisso assumido entre professores e acadêmicos de arquitetura e urbanismo da Unesc, logo no início, tem sido de grande valia.

“Fomos desafiados a nos reinventar, nos posicionar em um novo cenário, porém a manter nossos papéis de alunos e professores. Com base no que já passamos e do que ainda estamos vivendo, estudar remotamente tem tido surpresas diárias, conquistas, apoios, ajudas, empatia e muita determinação, ainda mais quando nos referimos ao curso de arquitetura. Gostaria muito de parabenizar toda a equipe de professores e coordenação de arquitetura da Unesc, por todos os esforços, pela sensibilidade à nós alunos. A rotina tem sido muito mais exigente agora do que presencial, o cansaço tem aumentado em ambos os lados (professores/alunos), mas desde o início firmamos um compromisso particular de um apoiar o outro e juntos vencermos e isso tem sido essencial”, ressalta Cathiellen.

Para Bianca Becalli, acadêmica do 5º período de arquitetura e urbanismo na Unesc, a boa relação entre acadêmicos, professores e instituição tem sido primordial.

“O período mais complicado foi no começo, era um período de adaptação por sair de uma sala de aula com o professor explicando e ir para um ambiente virtual. Mas agora já está bem melhor. A instituição ouviu nossas recomendações e opiniões e se tornou muito mais fácil lidar com os conteúdos, com todo esse momento. Os professores também estão sempre dispostos a nos atender, nos ouvir e isso faz toda a diferença”, conclui Bianca.

Por sua vez, a acadêmica Jéssica Schmidt caracteriza o novo momento como desafiador. “É desafiador porque precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos nos dedicar um pouco mais para acompanhar essa nova forma de ensino e aprendizagem, que depende também de nós. Quero agradecer nossos professores por toda a dedicação”, relata.