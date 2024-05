A empresa Carnes SH já confirmou sua presença na praça de alimentação da 11ª Rondônia Rural Show Internacional, que acontecerá entre os dias 20 e 25 de maio, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná (RO).

De acordo com o empresário Ezequiel Gonçalves, popularmente conhecido como Bola do Santa Helena, o Festival de Churrasco SH será imperdível. “Estaremos presentes nos seis dias do evento, oferecendo os melhores cortes de carne SH. Você que estará visitando ou trabalhando na Rondônia Rural Show, não deixe de visitar a praça de alimentação. Nos dias de quarta, quinta e sexta-feira, haverá shows ao vivo”, comentou.

A Praça de Alimentação do SH foi revitalizada com contrapiso e ambiente climatizado. O cliente poderá optar por buffet livre, prato feito, marmitex, e com preços bem acessíveis. “A refeição será servida em pratos de louça e talheres de inox, proporcionando uma experiência mais agradável e sustentável”, ponderou Bola.

Outra novidade é a pulseira que garante acesso ilimitado à Praça de Alimentação SH durante toda a tarde. “Essa opção permite que os visitantes aproveitem ao máximo sem preocupações com o tempo, desfrutando de uma variedade incrível de carnes e acompanhamentos à vontade. Venha saborear o melhor do nosso churrasco e tornar sua visita à Rondônia Rural Show ainda mais memorável”, concluiu o empresário.

CARDÁPIO:

Churrasco:

– Costela Janela no Fogão de Chão

– Beef Chorizo Angus na Parrilha

– Beef Ancho Angus na Parrilha

– Maminha Angus na Parrilha

– Fraldinha Red na Parrilha

– Leitão no Forno

CARDÁPIO ROTATIVO:

– Arroz

– Feijão Tropeiro

– Salada Tropical

– Maionese

– Creme de Milho

– Macarrão

– Mandioca