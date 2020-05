O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 07, no cruzamento da Avenida Leopoldo Peres com a Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do de um Corolla trafegava pela Avenida Leopoldo Peres, sentido Bairro São José, quando ao chegar no cruzamento com a Marechal Deodoro, colidiu com uma caminhonete Pick-up Ford F-1000 que seguia, sentido BR-364.

Apesar da violência do impacto, ambos os condutores sairam ilesos.

A Polícia Militar isolou o local para o registrar o Boletim de Ocorrência.